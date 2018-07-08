Сто минут и нестерпимая боль - сборная России показала травму, с которой играл Кутепов

Защитник сборной России Илья Кутепов большую часть матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии играл с травмой голеностопа. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба сборной России в своем аккаунте в Twitter.

На опубликованной фотографии видно, что нога футболиста вся в крови и синяках, а голеностоп повязан специальным бандажом.

Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение того, что команда делала все, что могла, и даже больше! Травма была получена в первом тайме, а впереди было еще 100 минут...#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav - Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.

Пользователи в комментариях к записи стали писать слова поддержки Кутепову и всей российской сборной в целом.

«Господи, Илья терпел всю игру такую боль! Какой же мужественный парень! Скорейшего выздоровления ему! Спасибо всей команде, мы почувствовали, что вы играли за нас! Вы объединили нас, мы стали одной семьей, Россия!» - написала Светлана Кочановская.

«Мужик Илья! Не играл спектакли, а играл в футбол! Здоровья!» - воcхитилась @MarinaVikto.

Также комментаторы поблагодарили российскую сборную за хорошую игру.