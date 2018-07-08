Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ - 2018

Полузащитник сборной России Александр Головин стал одним из главных открытий чемпионата мира по футболу по версии британского журнала FourFourTwo. Издательство опубликовало рейтинг на своем официальном сайте.

Российского футболиста назвали игроком, который сыграл ключевую роль в победе сборной России в матче с Испанией в 1/8 финала. На ЧМ-2018 полузащитник ЦСКА забил один гол и сделал две результативные передачи.

Лидером рейтинга стал полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано. Вторую строчку занял Такаси Инуи из Японии. В пятерку лидеров также вошли Виктор Классон из сборной Швеции и колумбиец Хуан Кинтеро.

Накануне Россия уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Первой счет в матче открыла российская команда в лице Дениса Черышева. На 39-й минуте хорват Андрей Крамарич сравнял счет. Затем сборную Хорватии вывел вперед Домагой Вида. Россия сравняла счет в конце второго тайма дополнительного времени ударом Марио Фернандеса. После этого началась серия пенальти, по результатам которой победу одержала хорватская сборная.