СМИ узнали о планах FIFA дисквалифицировать Виду за лозунг «Слава Украине»

Видеоролик длится всего девять секунд. Слышно, как Вида по-русски говорит на камеру: «Слава Украине, давай, давай!» А Вукоевич добавляет: «Эта победа за "Динамо“ и за Украину. Хорватия, вперед!».

Лозунг «Слава Украине» является частью приветствия украинских националистов УПА (организация запрещена на территории России).

Ролик вызвал гневную реакцию в российском обществе, и ФИФА начала собственное расследование, сообщает британская The Sun. Согласно дисциплинарному кодексу ФИФА, за политические лозунги футболистов наказывают дисквалификацией, а в разделе 54 говорится, что тот, кто провоцирует широкую общественность во время матча, будет оштрафован и отстранен от игры на два матча.

Если ФИФА сочтет высказывания Вуды нарушением, игрок пропустит матч со сборной Великобритании.

Сам футболист после тог, как страсти накалились, ролик со своей страницы убрал, объяснив это шуткой и добавив, что любит русских.