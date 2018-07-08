Можно мне просто их обнять - российские болельщики выступили в поддержку своей сборной

Российские болельщики публикуют в соцсетях слова поддержки в адрес игроков сборной России - в настоящее время их насчитывается уже более 100 тысяч.

«Можно мне просто их обнять? Мое сердце разрывается. Я так горжусь вами, и я могу сказать это миллион раз», - пишет в Twitter пользователь @whtisl04.

Болельщики пишут, что не воспринимают счет матча как поражение сборной России: сборная сейчас входит в топ-8 лучших футбольных команд мира.

«Ничего не хочу слышать про проигрыш. Для меня, для всех россиян они победители», - написал пользователь @t69s_3c.

Оставляют свои записи с хештегом #РоссияХорватия и российские политики.

«Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате в России», - написал Дмитрий Медведев.

Поблагодарил сборную и Рамзан Кадыров.

«Сегодня повезло Хорватии... Но мы гордимся сборной России! Ребята доказали, что умеют играть! Устроили миллионам болельщиков настоящий праздник, дошли до четвертьфинала! Впереди будут новые матчи, новые чемпионаты! Футбольный мир жив и будет жить! Спасибо, ребята, спасибо, Станислав Саламович! Не отчаивайтесь!!! Мы с вами, с вами вся Россия!» - написал он.

Также среди благодарственных слов - послания от Ирины Родниной, Сергея Собянина, известных блогеров.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила своих болельщиков за поддержку во время матчей чемпионата мира.