Бышовец назвал «скрытого» фаворита ЧМ-2018

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший нападающий советской команды Анатолий Бышовец в интервью «Звезде» оценил игру сборных, пробившихся в четвертьфинал чемпионата мира по футболу - 2018.

Так, по мнению спортсмена, потенциальным фаворитом мирового первенства в этом году является команда Бельгии.

«Бразильцы подвели всех. Но, считаю, тут решающую роль за бельгийцев сыграл фактор удачи: то штанга, то чуть-чуть сантиметров не хватает, то Куртуа парирует. Хотя, мягко говоря, Коутинью с Неймаром провалили всю игру. Что касается Бельгии, я их называл скрытым фаворитом, как, знаете, скрытый матчбол бывает в теннисе. Вот они, похоже, и выстреливают», - отметил Бышовец.

Вместе с тем экс-нападающий сборной СССР полагает, что звание лучшего игрока турнира принадлежит французскому футболисту Килиану Мбаппе.

«Что касается Франции, то здесь для меня тоже есть приятный момент: до старта чемпионата мира я говорил, что Мбаппе будет лучшим молодым игроком турнира. Таковым его и считаю», - заключил Бышовец.

Между тем ранее многие эксперты называли других фаворитов ЧМ-2018. Так, спортивный комментатор Тимур Журавель в интервью «Звезде» называл в качестве потенциального победителя ЧМ-2018 сборную Бразилии, однако его прогноз не оправдался, и команда Неймара была вынуждена отправиться домой, уступив сборной Бельгии в мачте 1/4 мундиаля.

По результатам четвертьфинальных игр, завершившихся накануне, определись все участники полуфиналов чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

В первом матче 1/2 финала, который пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, сыграют национальные сборные Франции и Бельгии. Матч начнется в 21:00. Во втором полуфинале встретятся сборные Хорватии и Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники» в 21:00.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России в героической борьбе за выход в полуфинал уступила команде Хорватии по серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти победу с разницей лишь в один гол одержала хорватская команда.