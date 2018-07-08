После ЧМ-2018 российский футболист подорожал на 1600%

Трансферная стоимость полузащитника московского «Локомотива» и сборной России по футболу Антона Миранчука выросла на 1600%. Среди отечественных игроков это рекордный показатель. Если год назад 22-летний спортсмен оценивался в 500 тысяч евро, то теперь за него готовы выложить восемь миллионов евро.

Самый дорогой футболист нашей страны, Александр Головин, тоже стремительно дорожает. Если до старта чемпионата мира спортивный талант столичного армейца оценивался в десять миллионов евро, то теперь молодое дарование стоит 18 миллионов евро.

За Головиным давно охотятся европейские скауты. По данным The Telegraph английский «Челси» готов раскошелиться на 27 миллионов евро. Бессменный чемпион Италии последних семи лет «Ювентус» тоже не прочь заполучить Александра в свои ряды. «Старая синьора» не пожалеет для этого 30,5 миллиона евро. Если это произойдет, Александр Головин станет самым дорогим российским футболистом в истории.

Аналитики ожидают всплеск интереса к российским игрокам после их уверенного выступлении на домашнем чемпионате мира. Такое уже было десять лет назад, после Евро-2008, когда целый ряд наших футболистов отправились в европейские клубы.

Чемпионат мира - 2018 проходит в России с 14 по июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Наша страна впервые в истории получила право на проведение мирового первенства по футболу.