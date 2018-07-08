НАТО нашло повод для гордости в ЧМ-2018

В НАТО похвастались тем, что в лидерах чемпионата мира по футболу остались только страны - члены альянса. Об этом говорится на официальной странице НАТО в Twitter.

«Все оставшиеся на чемпионате мира четыре сборные представляют страны НАТО. Удачи всем командам!» - написано в посте.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила по пенальти сборной Хорватии. Ранее чемпионат покинули Уругвай, Бразилия и Швеция.