НАТО нашло повод для гордости в ЧМ-2018
В Twitter альянса указано, что в полуфинал вышли только команды стран, входящих в Североатлантический блок.
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press
В НАТО похвастались тем, что в лидерах чемпионата мира по футболу остались только страны - члены альянса. Об этом говорится на официальной странице НАТО в Twitter.
«Все оставшиеся на чемпионате мира четыре сборные представляют страны НАТО. Удачи всем командам!» - написано в посте.
Ранее сообщалось, что сборная России уступила по пенальти сборной Хорватии. Ранее чемпионат покинули Уругвай, Бразилия и Швеция.
The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI- NATO (@NATO) July 7, 2018