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В субботу фан-зону на Воробьевых горах посетило 100 тысяч болельщиков

Дмитрий Семенов
10:49 08.07.2018
Поклонники футбола переживали события на поле одновременно с игроками сборной России.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Во время матча за выход в полуфинал между сборными России и Хорватии только фан-зона на Воробьевых горах вместила 100 тысяч болельщиков - остальным пришлось ехать в Тушино, где спешно организовали еще одну фан-зону.

Тысячи фанатов футбола восторженно встречали забитые голы, стенали от досады после пропущенных мячей. Но практически все единодушны: сборная показала красивый футбол и билась до последнего, уступив сопернику лишь по пенальти. Наверное, поэтому результат российской сборной ее фанаты за поражение не засчитали.

«Ребята - молодцы! Ребята просто насмерть бились! Очень круто! Спасибо им за это! Они бойцы! Спасибо им за такой футбол!» - говорят болельщики.

Все-таки сборная России вошла в восьмерку лучших команд мира, и ее выход из чемпионата в этот раз был красивым.

Сборная, в свою очередь, тоже благодарит всех болельщиков. В своем Twitter футболисты признались, что покидают чемпионат со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой.  

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