Славная охота: западная пресса оценила успехи российских футболистов на ЧМ-2018

Западные журналисты и спортивные аналитики восхищаются игрой российских футболистов. Итальянская «La Gazzetta dello Sport», эталон качественной спортивной журналистики, поражена характером команды.

«Гола Виды на сотой минуте матча оказалось недостаточно, чтобы сломить великую Россию», - пишет издание.

Французская «Lequipe» хвалит Станислава Черчесова за смелый и продуманный план на игру.

«Установки тренера сборной России заставили блестяще выглядевших до того хорватов, мучиться на поле», - резюмирует газета.

И даже едкие британцы сожалеют о вылете сборной России.

«The Guardian» сетует на то, что на этот раз, Боги пенальти отвернулись от нашей команды.

«Страна надолго запомнит этот по-настоящему героический поход", - говорится на страницах издания.

Встреча сборных команд России и Хорватии завершилась победой наших соперников в серии послематчевых пенальти. Игра проходил в Сочи, на стадионе «Фишт».