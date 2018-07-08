Черчесов раскрыл подробности разговора с Путиным после матча с Хорватией

Тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал, о чем говорил с президентом России Владимиром Путиным после матча с Хорватией.

По словам Черчесова, президент поблагодарил футболистов за красивую игру и выразил им свою поддержку. Также Владимир Путин разговаривал с Черчесовым и перед матчем.

«Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили», — рассказал тренер сборной.

Ранее сообщалось, что, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин назвал игроков российской сборной героями.