Бились как львы - сборная России поблагодарила фанатов за поддержку

Футболисты сборной России поблагодарили своих фанатов за поддержку во время матча со сборной Хорватии и всех предыдущих матчей чемпионата мира.

«Нам очень важно поблагодарить своих болельщиков за поддержку — без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно», - написали игроки сборной на официальной странице в Instagram.

В свою очередь, нападающий сборной России Артем Дзюба написал, что «мы хотели доказать всей стране, что наш футбол жив, чтобы нами гордились».

«Наши сердца разбиты. Мы бились как львы, спасибо вам за эмоции и поддержку», - написал Лзюба в Instagram.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал футболистов сборной России героями.