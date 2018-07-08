Сборная России поблагодарила своих болельщиков за поддержку и веру

Сборная России по футболу, которая уступила в матче 1/4 финала ЧМ-2018 команде Хорватии, поблагодарила своих болельщиков за поддержку и веру.

«Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении Чемпионата мира», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице российской сборной в Twitter.

Футболисты отметили, что очень раздосадованы проигрышем, однако покидают соревнование «с высоко поднятой головой».

«Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все!», - резюмировали игроки сборной России, отметив, что их поклонники являются «лучшими болельщиками на свете».

Напомним, в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи сборная Россия уступила Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Напряженный футбольный поединок между российской и хорватской командами закончился победой хорватов – 2:2 (3:4 по пенальти).