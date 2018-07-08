Тренер сборной Хорватии поздравил Россию с успешным выступлением на ЧМ

Тренер сборной Хорватии Златко Далич поздравил сборную России и ее тренера Станислава Черчесова с успешным выступлением на чемпионате мира по футболу 2018 года, в котором команда России дошла до четвертьфинала.

«Хочу поздравить Черчесова и всю сборную с таким результатом. У них есть своя игра, свой стиль. Перед своими болельщиками они прыгнули выше головы», — приводит слова Далича ТАСС.

Ранее сообщалось, что в РФС назвали выступление национальной сборной России по футболу на матче чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии огромным шагом для отечественного футбола.

В субботу, 7 июля, сборная России уступила сборной Хорватии в матче ЧМ-2018. Основное время матча Россия-Хорватия завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала хорватская команда.