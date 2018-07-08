В РФС назвали игру сборной России на ЧМ-2018 огромным шагом вперед для отечественного футбола

Выступление национальной сборной России по футболу на матче чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии – огромный шаг для отечественного футбола. Об этом рассказал и.о. президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

«Поздравляю всю нашу сборную, которая достойно, по-нашему, с характером играла на домашнем ЧМ. Это огромный шаг вперед для всего нашего футбола», — приводит слова Алаева ТАСС.

В субботу, 7 июля, сборная России уступила сборной Хорватии в матче ЧМ-2018. Основное время матча Россия-Хорватия завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала хорватская команда. Матч прошел в Сочи на стадионе «Фишт».