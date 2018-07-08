Россия может гордиться своими достижениями – западные СМИ пестрят заголовками о матче ЧМ с Хорватией

Россия показала высший класс в матче чемпионата мира по футболу с командой Хорватии, и проигрыш по пенальти – чистая случайность. Об этом утром в воскресенье пишут западные СМИ после громкого матча Россия-Хорватия.

«Россия может гордиться своими достижениями, и не только в этом выступлении, в котором игроки показали, что они прекрасно понимали, что на кону такая возможность бывает едва ли не раз в жизни. Они почти вырвали еще один сенсационный триумф, и эта попытка была признана болельщиками, что выразилось в их невероятной поддержке: они до последнего аплодировали своей команде в самые напряженные моменты на поле», - пишет BBC.

В статье The Guardian говорится о том, что Россия отдала все, что могла на матче, и показала множество хороших наступательных и оборонительных моментов, однако «боги оказались не на ее стороне».

«Замечательно было видеть отточенность и прямоту принимающей страны. Хорватия выглядела немного напуганной в первые минуты матча», - пишет The Guardian.

The Edition называет поражение российской сборной разочарованием и неудачей.

«Российская команда сделала все, что могла. Этого было недостаточно, но они уходят с восстановленной репутацией и без тех неудач, которые многие им предсказывали», - пишет The Edition.

Основное время матча Россия-Хорватия завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала хорватская команда. Матч прошел в субботу 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».