Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры

Защитник Московского ЦСКА Сергей Игнашевич объявил о завершении своей карьеры в сборной России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полузащитник Александр Самедов объявил о завершении своих выступлений за сборную России.

Сборная России в упорной борьбе уступила команде Хорватии в матче чемпионата мира по футболу-2018. Счет основного времени – 2:2, счет по пенальти 4:3.