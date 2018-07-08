Самедов объявил о завершении своей карьеры в сборной России по футболу

Полузащитник сборной России Александр Самедов объявил о завершении своих выступлений за эту команду, сообщает ТАСС.

«Это была моя последняя игра за сборную», — сказал Самедов после матча Россия-Хорватия.

Сборная России уступила команде Хорватии в матче чемпионата мира по футболу-2018. Счет основного времени – 2:2, счет по пенальти 4:3.

33-летний Самедов начал свою карьеру в российской сборной в 2011 году и играл в 53 официальных матчах команды.