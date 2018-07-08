Станислав Черчесов прокомментировал итог матча ЧМ-2018 Россия-Хорватия

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил вылет команды с ЧМ-2018 с демобилизацией, хотя, по его словам, команда хотела «послужить Родине» до 15 июля.

По словам Черчесова, невозможно прогнозировать, останется ли он на своем посту после Чемпионата мира по футболу-2018.

В составе российской сборной голы забили Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115-я минута). За Хорватию голы забили Андрей Крамарич (39-я минута) и Домагой Вида (101-я минута).

В серии послематчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала хорватская команда.