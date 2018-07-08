Вратарь Джордан Пикфорд признан лучшим игроком матча Англия – Швеция

Лучшим игроком четвертьфинального матча на ЧМ-2018 между командами Англии и Швеции признан вратарь английской сборной Джордан Пикфорд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Напомним, игра между шведами и англичанами, которая состоялась в субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу английской сборной.

Команда Англии впервые за 28 лет смогла пробиться в 1/2 финала мирового футбольного первенства.