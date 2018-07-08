«Звезда» присоединилась к флешмобу в честь сборной России по футболу #спасибозаборьбу

Телеканал «Звезда» присоединяется к флешмобу, который идет в социальных сетях под хештегом #спасибозаборьбу. Он посвящен героическому противостоянию российской национальной футбольной команды в матче Чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии.

«После этого чемпионата, миллионы людей изменили мнение о российском футболе!!! Ребята, несмотря на поражение, вы лучшие!!!», - написал Даниил Куликов в соцсети Вконтакте.

До последнего гола победитель матча был неизвестен, борьба шла на равных.

В составе российской сборной забили Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115-я минута). За Хорватию голы забили Андрей Крамарич (39-я минута) и Домагой Вида (101-я минута).

Матч завершился в основном времени со счетом 2:2 и в серии пенальти со счетом 4:3 Хорватия одержала преимущество. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.