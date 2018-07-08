Определились все полуфиналисты ЧМ-2018 по футболу

По результатам матчей 1/4 финала определись все участники полуфиналов чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

В первом полуфинальном матче, который пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, сыграют национальные сборные Франции и Бельгии. Матч начнется в 21:00. Во втором полуфинале встретятся сборные Хорватии и Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники» в 21:00.

В субботу 7 июля сборная России в героической борьбе за выход в полуфинал уступила команде Хорватии по серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала хорватская команда.