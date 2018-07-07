Россия уступила Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018

В субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи прошел матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 по футболу между национальными сборными России и Хорватии.

Матч выдался по-настоящему напряженным, таким, к которому и готовились команды, таким, каким они сами же его и предсказывали. Битва за мяч шла не на жизнь, а на смерть. В результате четвертьфинальная встреча закончилась победой сборной Хорватии.

Первой счет в матче открыла российская команда в лице Дениса Черышева. Хорваты ответили точным ударом Андрея Крамарича на 39-й минуте. По результатам основного времени счет остался ничейным – 1:1.

В овертайме сборную Хорватии вывел вперед Домагой Вида. Россия сравняла счет в конце второго тайма дополнительного времени ударом Марио Фернандеса.

После этого ни одна из команд так не смогла реализовать свое преимущество, несмотря на яростную борьбу, и началась серия пенальти, по результатам которой победу одержала хорватская сборная.