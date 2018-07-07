Сборная Хорватии забила второй гол в ворота сборной России в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Счет в первом дополнительном тайме 2:1 в пользу Хорватии.

Матч проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

Первый гол на 31 минуте игры забил россиянин Денис Черышев. На 39 минуте счет сравнял игрок сборной Хорватии Андрей Крамарич. На 100 минуте матча второй гол ворота сборной России забил Домагой Вида.