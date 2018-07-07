В Сочи начался матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии

Сегодня, 7 июля, в Сочи проходит матч за выход в полуфинал между сборной России и сборной Хорватии по футболу.

Судьями в игре выступят Сандру Риччи, Эмерсон Де Карвалью, Марселу Ван Гассе. Команды серьезно готовились к матчу и вышли заряженными на победу.

Напомним, в прошлом матче 1/8 финала ЧМ-2018 Россия обыграла сборную Испании, выйдя вперед в послематчевой серии пенальти.