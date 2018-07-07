Россия очень сильна - бывший вратарь сборной Хорватии

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, комментируя «Звезде» предстоящий матч четвертьфинала ЧМ-2018, отметил, что игра России с Испанией на мундиале показала, что россияне чрезвычайно сильны.

«Конечно, вся Хорватия живет сегодняшним матчем. Россия очень сильна, она прошла сборную Испании и прошла, считаю, за счет правильной тактической игры и схемы, которую выбрал тренер. Игра на контратаках принесла успех. Против Испании по-другому играть и нельзя было», - заметил Плетикоса.

Вместе с тем хорватский экс-голкипер высказал предположение, что в предстоящем матче не будет много голов.

«Этот чемпионат мира мне кажется очень странным, потому что вылетело уже очень много сильных команд. И торжествуют не те сборные, которые красиво играют в атаке, а те, которые предпочитают тактику на сдерживание. Что касается Хорватии, нам тоже удобнее действовать вторым номером. Так мы чувствуем себя комфортнее, все-таки у нас очень классная середина поля. Так было и в игре с Аргентиной, наши парни выгрызли центр поля и таким образом добыли преимущество, а уже потом превратили его в голы. Исходя из этого, сделаю ставку на то, что и в матче Россия - Хорватия не будет много голов», - заключил Плетикоса.

Между тем ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин предположил, что Россия сыграет с Хорватией со счетом 2:1 в пользу россиян.

Матч Россия - Хорватия пройдет в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи.