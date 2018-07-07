Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу перед матчем с национальной сборной Хорватии. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте российской команды.

Напомним, матч между сборными командами России и Хорватии пройдет в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Ранее россияне выиграли матч 1/8 финала ЧМ-2018 с национальной командой Испании, прошедший в Москве.