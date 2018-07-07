Сборная России прибыла на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией

Сборная России по футболу поделилась с болельщиками кадрами своей отправки на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу с Хорватией.

В ролике, опубликованном в официальном аккаунте команды в социальной сети Twitter, видно, как футболисты один за одним заходят в автобус и выезжают к стадиону «Фишт» в Сочи.

За кадром слышны множество бодрых голосов восторженных болельщиков и крики «Россия! Россия!».