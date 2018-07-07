Англия вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу - 2018

В субботу, 7 июля, в Самаре прошел матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу - 2018 между национальными сборными Англии и Швеции.

Матч выдался непростым, игроки обеих сборных показали хорошую игру. Но счет, показанный на табло, указывал на явное преимущество англичан. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу сборной Англии.

Первым голом в ворота Швеции на 30-й минуте отметился Гарри Магуайр. Следующий мяч в ворота шведов отправил на 59-й минуте Деле Алли.