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Чемпионат мира по футболу-2018 породил множество новых интернет-мемов

Евгения Плескова, Егор Левин
18:30 07.07.2018
В Интернете появляется все больше видеороликов, посвященных чемпионату мира по футболу в России.
Чемпионат мира по футболу-2018 породил множество новых интернет-мемов

Футбол в эти дни овладел всем миром. Интернет и социальные сети полнятся видеороликами, в которых болельщики признаются в любви к чемпионату в России. Народные «Калинка», балалайка и кокошник в свете футбольного первенства приобрели новое звучание и новые образы. Болельщики со всего мира узнали и полюбили еще вчера вроде такую чужую и непонятную Россию. Да так, что душа запела — по-русски.

«Калинка» и «Катюша» со всевозможными акцентами звучат по всей стране. В соцсетях словно еще и музыкальный чемпионат мира. Филологи радостно отмечают — у них сейчас самое благодатное время для исследований. Мультикультурный творческий подъем привносит свежее в фольклор. Особое удовольствие слушать футбольные кричалки и песнями.

Тщательно изучается сейчас и топ интернет-мемов, посвященных чемпионату мира. В лидерах пока усы Черчесова, приносящие удачу нашей сборной, нога вратаря Игоря Акинфеева, живущая уже почти что своей жизнью, трио болельщиков в кокошниках, поедающих хот-доги. И конечно же виртуозные падения Неймара. Только ленивый пользователь Сети не прошелся по умению бразильской звезды футбола симулировать на поле. Некоторые даже посчитали, что «Неймар должен быть мячом — он постоянно катится».

Но, все же самое интересное — наблюдать через Сеть за самими людьми. Чемпионат дарит своих звезд, и отнюдь не среди футболистов. Ну кто не знает теперь бразильца Томера Савойю — как он радовался за нашу сборную, а накануне грустил из-за проигрыша своей.

Мы все больны футболом. Иначе как объяснить все эти бесконечные флешмобы в Сети. А вера в нашу сборную вообще кажется не знает границ. «Если наши выиграют, то обещаю…» — самый популярный запрос в сети. И чего только уже не наобещали. В гонку даже вступил Банк России — регулятор выпустит монету в 1/2 рубля, если сборная России выйдет в полуфинал.

Наконец в ход идет даже магия. Российские пенсионерки выложили в Интернет ролик проведения обряда, который якобы поможет России сегодня обыграть Хорватию. Кто знает, мистика на чемпионате уж точно присутствует. Иначе как объяснить, что по странному стечению обстоятельств все явные фавориты первенства, которые были изображены на уличных граффити в Казани — Роналдо, Месси и Неймар — отправились по домам. Портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича уже появился за фасаде одного из домов.

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