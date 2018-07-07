Ребята все сделают - Овечкин об игре российской сборной с хорватами

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals россиянин Александр Овечкин уверен в том, что четвертым полуфиналистом станет наша сборная. И в качестве талисмана он привез в Москву главный трофей НХЛ - Кубок Стэнли. По итогам прошлого года его завоевал как раз клуб Washington Capitals, в составе которого, помимо Овечкина, еще двое россиян - нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Кубок Стэнли уже начал триумфальное шествие по столице, в эти минуты он находится на базе «Динамо» в подмосковном Новогорске.

Очередь, чтобы сфотографироваться с легендой, выстроилась от Университетской площади до Смотровой на Воробьевых горах.

На фестивале футбольных болельщиков сегодня все вспомнили, что Россия еще и большая хоккейная страна.

До этого фото с кубком было у многих в России, и с Овечкиным тоже. Но чтобы такая комбинация - это раритет для альбома. Ну и конечно, Овечкин - величайший хоккейный капитан. Его одинаково любят в России, США и Канаде, и вот теперь он делится долгожданной радостью победы с поклонниками в Москве.

Болельщики приводят с собой даже маленьких детей.

Самому Овечкину пришлось ответить и на пару вопросов. Хоккеист выразил надежду, что российская сборная сделает все для того, чтобы победить в матче с Хорватией.

Самое время верить в магию чисел. Удачу России приносит восьмерка. Самым успешным за последнее время для российского спорта стал 2008 год. Тогда после долгого перерыва мы впервые стали чемпионами мира по хоккею и вышли в полуфинал футбольного Евро. В 2018-м олимпийское золото в хоккее мы уже выиграли. Возможно, уже через несколько часов удачу нашим футболистам принесет и поддержка лучшего восьмого номера в истории хоккея.