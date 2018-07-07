До матча Россия - Хорватия осталось меньше трех часов

Меньше трех часов остается до четвертьфинального матча между Россией и Хорватией. Каким бы ни был исход поединка, он уже вошел в историю мирового футбола, ведь так высоко в турнирной сетке первенства планеты наша сборная еще не поднималась.

Конечно, четвертьфинал - это не только наш триумф. Вся Россия затаила дыхание перед выходом на поле сочинского стадиона «Фишт» команды Станислава Черчесова. Сборная России в своем Twitter дала обещание болельщикам выложиться на полную. Болельщики, в свою очередь, тоже много чего обещают сделать в случае нашей победы.

Крик души раздается на весь Олимпийский парк. Эхо из Сочи слышится, кажется, в каждом уголке нашей большой страны: сегодня за сборную болеет вся Россия. Почти 50 тысяч счастливчиков вживую увидят исторический матч на стадионе «Фишт». Они уже съезжаются к арене.

В аэропорту больше всего пассажиров в «шашечной» форме. Целый десант хорватских фанатов высаживается на Черноморском побережье. Поддерживать национальную команду в четвертьфинальной игре планируют десять тысяч болельщиков. Один за другим приземляются чартерные рейсы из Загреба.

Вместе с болельщиками на том же борту прилетела и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Высокопоставленной гостье провели небольшую экскурсию по Сочи. И показали открытый перед чемпионатом мира футбольный музей.

«Мне хотелось бы поздравить вас с тем, как вы организовали этот чемпионат. С паспортом болельщика можно бесплатно передвигаться по городу. Уровень безопасности в этот раз такой, которого я еще не видела ни на одном чемпионате мира. Я думаю, что каждый должен с ним ознакомиться, чтобы не допустить насилия и ненависти на стадионах. Поэтому я вас еще раз поздравляю», - заявила Грабар-Китарович.

Туристы из Хорватии первым делом отправились в фан-зону, расположенную в Морском порту - главном месте встречи всех болельщиков. Июльское солнце хорошо прогрело Черное море. Можно и искупаться, и послушать музыку.

Россия в целом и Сочи в частности вызывают восторг у иностранцев. Китайские туристы прилетели на море, даже несмотря на то, что их национальная команда в чемпионате мира не участвует. Гости из Поднебесной поддерживают Россию. А чтобы получше узнать культуру нашей страны, пробуют местную кухню. Мясные блюда вызывают восторг. И на десерт, конечно, блины.

Однако билеты на стадион «Фишт» они купить не успели. Матч планируют смотреть в фан-зоне. Как и еще тысячи болельщиков. Ну а за телетрансляцией четвертьфинала будут следить несколько миллиардов человек по всему миру. Хочется, чтобы игра сборной России порадовала такое количество зрителей.