Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч Россия - Хорватия: счет 2:0 в нашу пользу

Понятно, что сейчас все наперебой делают прогнозы, пытаясь предсказать исход матча. Букмекеры говорят, что максимальная ставка на выход России в полуфинал составила миллион рублей. А бывший капитан сборной Хорватии вообще напомнил нашим, что за ними должок: он имел в виду Евро-2008, когда хорваты, уже прошедшие в финал, обыграли команду Англии и тем самым дали возможность россиянам тоже выйти в финальную часть первенства. Но это скорее шутка. Каковы же у нас реальные шансы, рассказал профессионал.

«Чем сильны хорваты - тем, что у них очень приличный состав. Половина команды, которая играет в нынешнем составе, представляет ведущие европейские клубы - "Реал", "Барселону", "Ювентус", то есть ребята на ведущих ролях в европейском футболе. Я надеюсь, что они в какой-то степени недооценят сборную России, посчитают, что они все-таки выше классом, и тем самым предоставят шанс нашей команде обыграть достаточно классную сборную - сборную Хорватии. Я думаю, что, к сожалению, мы пропустим, но забьем на один мяч больше. Поэтому общий счет будет 2:1 в нашу пользу», - подытожил Руслан Нигматуллин, бывший вратарь российской сборной.