Новая фан-зона появилась в Москве

Ажиотаж вокруг футбола невероятный, поэтому для удобства людей московские власти приняли решение разгрузить основную фан-зону на Воробьевых горах, где посмотреть на игры чемпионата собираются десятки тысяч человек, и открыли дополнительную площадку у стадиона «Спартак». Она рассчитана еще на 50 тысяч болельщиков. На ее территории установлены восемь больших экранов, повсюду организованы специальные программы для людей разных возрастов.

Видеокадры оттуда уже заполнили социальные сети. Болельщики пришли к «Спартаку», чтобы посмотреть трансляцию матча со стадиона в Самаре между командами Швеции и Англии, который сейчас в самом разгаре.