Сборная России может продолжить традицию побед команд - хозяев ЧМ в матчах четвертьфинала

Национальные футбольные сборные тех стран, в чьих городах проходили чемпионаты мира по футболу, не проигрывали в четвертьфиналах турниров. История знает достаточно случаев, когда хозяева ЧМ выигрывали матчи 1/4 финала и проходили в следующий этап.

Сборная Италии выигрывала во время чемпионата мира 1934 года во Флоренции, шведы опережали соперников на ЧМ-1958 в Стокгольме. В 1962 году чилийцы опередили сборную Советского Союза в чилийской Арике, а англичане победили Аргентину, сыграв с ней в Лондоне в 1966-м. Италия обыграла Ирландию в Риме в 1990 году, но уступила Франции в серии пенальти в Сен-Дени в 1998-м. Во время матча чемпионата мира - 2002 в Кванджу сборная Кореи победила команду Испании также в серии пенальти, оставив большее количество мячей в воротах противника. В свою очередь, Германия забила больше мячей, чем Аргентина, в матче, прошедшем в Берлине в 2006 году, а Бразилия стремительно опередила Колумбию в Форталезе в 2014 году.

Данные приводит портал «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее игроки сборной России по футболу опубликовали обращение к своим болельщикам, в котором пообещали «сделать все и даже больше» в предстоящем матче со сборной Хорватии, чтобы продлить свое участие в главном футбольном событии мира.