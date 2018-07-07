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Чугайнов: наша сборная доказала, что они - настоящие мужики

Игорь Чугайнов
15:51 07.07.2018
От матча Россия - Хорватия наши болельщики должны ждать победы сборной России в любом качестве, это правильный взгляд на ситуацию
Чугайнов: наша сборная доказала, что они - настоящие мужики
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости / Mikhail Slain / Wikipedia

Советский и российский футболист и тренер мастер спорта СССР Игорь Чугайнов рассказал о том, какой команде отдает приоритет на проходящем в России чемпионате мира по футболу. Как отметил спортсмен, турнир станет одним из самых значимых в истории спорта.

«Из всех матчей чемпионата мира по футболу я отдаю приоритет матчам с участием нашей сборной. Этот чемпионат войдет в историю под знаком развенчания мифов», - заявил Чугайнов.

Он подчеркнул, что команды, изначально считавшиеся более классными, отправились домой намного быстрее, чем те, которые не были фаворитами.

Чугайнов считает, что «состояние эйфории нормально для наших болельщиков», потому что наша сборная подарила им много положительных эмоций, а главный тренер Станислав Черчесов показал свою состоятельность «прежде всего, результатом, а не пустыми разговорами». Спортсмен добавляет, что со счетом на табло трудно поспорить, а болельщики реагируют на игру команды согласно своим эмоциям в отличие от спортивных профессионалов, анализирующих матчи россиян.

«Люди, которые считаются экспертами, должны быть адаптированы к футболу и понимать, что даже проигрыши в товарищеских матчах - абсолютно нормальная ситуация. Наша сборная это доказала, люди выдержали критику, грязь, которая на них лилась, правильно себя повели и доказали, что они настоящие мужики», - сказал Чугайнов.

Мастер спорта также отметил работу главного тренера, подчеркнув, что Черчесов выбрал верную тактику, сделав акцент в первыхе матчах сборной на физическом состоянии игроков, для того чтобы выйти из группы, ведь эта цель была основной.

«Дальше мы наслаждаемся победой над Испанией, пусть сложной, но победой. Многие, в том числе и я, считали Испанию фаворитом турнира, а они со всеми своими иньестами поехали домой», - резюмировал Чугайнов.

Спортсмен полагает, что «сыграть автобусом» - было единственным шансом нашей сборной. Акинфеев, Головин и Дзюба, как отметил мастер спорта, - те футболисты, которых он отметил бы в составе национальной сборной.

«От матча Россия - Хорватия наши болельщики должны ждать победы сборной России в любом качестве, это правильный взгляд на ситуацию», - считает Чугайнов.

Однако, по его мнению, Хорватия - это не Испания, и она в тысячу раз опаснее, потому что к ней не было такого пристального внимания со стороны прессы, люди не избалованы вниманием и реально оценивают себя. Как заметил Чугайнов, хорваты понимают, что они сильны прежде всего командой, несмотря на то что в их составе есть те, кто заслуживает особого внимания.

«Скорее всего, в этом матче инициатива будет исходить от хорватов», - предположил спортсмен.

Чугайнов рассказал, как в 2014 году защитник московской команды ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич хотел стать тренером.

«Я ему сказал: "Сереженька, пока у тебя коленки не сотрутся, играй в футбол, потому что тренером ты всегда успеешь стать" - и видите, как срослось. Может, он уже не такой быстрый, но дай бог ему здоровья и приносить пользу сборной», - сказал Чугайнов.

По его словам, россияне могут хорошо обороняться только за счет коллектива, дружно. Спортсмен считает, что в одиночку нам сложно.

Чугайнов отдельно отметил особо выделяющихся в сборной России игроков. По убеждению спортсмена, нападающий питерского «Зенита» и российской сборной Артем Дзюба достаточно уверенно принимает сложные мячи и в этом плане лучше еще одного нападающего команды, Федора Смолова, потому что дает возможность отдохнуть защитникам. Чугайнов не принизил заслуг второго нападающего, отметив, что Смолов тоже хорош, «но он другого плана».

По мнению Чугайнова, «в нашей сборной Дзюба сейчас номер один», и на данный момент сборную России «можно назвать командой». При этом полузащитник команды Александр Головин «еще не созрел для европейского клуба», потому что ему «еще надо обрасти мясом, заматереть, стать мужичком, который умеет не только работать на поле, но и быть готовым к критике». Как заявил Чугайнов, Головин «не пересидит в России».

Напомним, ранее игроки сборной России по футболу опубликовали обращение к своим болельщикам, в котором пообещали «сделать все и даже больше» в предстоящем матче со сборной Хорватии, чтобы продлить свое участие в главном футбольном событии мира.

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