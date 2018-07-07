Болеем за наших: бразильские фанаты перешли на сторону России

Незадолго до матча между сборной России и Хорватией в Интернете появилось видео, на котором бразильские болельщики выражают поддержку российским футболистам.

«Наши бразильские друзья, бразильский народ с нами, поддерживает наших ребят до конца!» - написала пользователь Instagram @guia_moscou_arina.

На кадрах видно, как бразильцы с радостью выкрикивают слова поддержки нашей сборной.

Напомним, ранее сборная Бразилии проиграла Бельгии со счетом 1:2.

Матч между Россией и Хорватией состоится в субботу, 7 июля, в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи.