Болеем за наших: бразильские фанаты перешли на сторону России
Матч между Россией и Хорватией в рамках ЧМ-2018 состоится сегодня в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи.
Фото: guia_moscou_arina/ instagram Григорий Сысоев / РИА Новости
Видео: guia_moscou_arina/ instagram
Незадолго до матча между сборной России и Хорватией в Интернете появилось видео, на котором бразильские болельщики выражают поддержку российским футболистам.
«Наши бразильские друзья, бразильский народ с нами, поддерживает наших ребят до конца!» - написала пользователь Instagram @guia_moscou_arina.
На кадрах видно, как бразильцы с радостью выкрикивают слова поддержки нашей сборной.
Напомним, ранее сборная Бразилии проиграла Бельгии со счетом 1:2.
Матч между Россией и Хорватией состоится в субботу, 7 июля, в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи.