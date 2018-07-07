В фан-зоне ЧМ-2018 установили Кубок Стэнли

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин привез в Москву Кубок Стэнли. Сегодня серебряную вазу выставили на всеобщее обозрение в фан-зоне на Воробьевых горах. Несмотря на то что в разгаре чемпионат мира по футболу, сейчас там очень много человек в хоккейных свитерах с цифрой 8 на спине. Под этим номером Овечкин играет в сборной России и в команде Washington Capitals, с которой он и стал обладателем Кубка.

Помимо Ови, так за океаном прозвали нашего игрока, цвета столичного американского клуба защищают еще два россиянина, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Позже Кубок перевезут на спортивную базу «Динамо», воспитанником которой является знаменитый бомбардир. После Москвы Кубок Стэнли отправится в Челябинск, на родину Евгения Кузнецова. Затем его смогут увидеть земляки Дмитрия Орлова в Новокузнецке.