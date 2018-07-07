Анатолий Бышовец оценил шансы России в игре с Хорватией на ЧМ-2018

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший нападающий советской сборной Анатолий Бышовец полагает, что в предстоящей игре четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу у сборных России и Хорватии равные шансы на победу.

«Шансы, думаю, равные. После Испании есть какое-то основание для психологического спокойствия, веры в возможности российской команды. Думаю, можно рассчитывать на ничейный результат в основное время, а там как бог даст. В этом матче наверняка сумеют забить и россияне, и хорваты. Но много голов не будет», - заявил Бышовец «Звезде».

Между тем ранее заслуженный артист России композитор, пианист Левон Оганезов предположил, что в предстоящем матче россиянам следует выбрать наступательную тактику, поскольку стратегия обороны, как это было в матче с Испанией, против хорватов может не сработать.

«Хорваты - всем командам команда, они как единый организм, с ними будет сложно, конечно, но у нас сейчас воодушевленные футболисты, и они играют хорошо», - отметил Оганезов.

По мнению же бывшего вратаря российской сборной Руслана Нигматулина, в матче с Хорватией россияне могут пропустить один мяч, однако матч все равно закончится со счетом в пользу России - 2:1.

Матч сборных России и Хорватии за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу состоится сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи, начало в 21:00 по московскому времени.