Ибрагимович предложил Бекхэму пари на победу своей сборной в матче ЧМ-2018

Златан Ибрагимович предложил пари бывшему капитану английской сборной Дэвиду Бекхэму на итоговый результат матча сборных Швеции и Англии. Бывший форвард желто-синих уверен в успехе своих земляков настолько, что готов, если проиграет спор, накормить обедом своего британского коллегу в любом ресторане земного шара. В случае если Златан окажется прав, Бекхэм должен будет купить для него любую вещь из магазина IKEA. Соответствующий пост шведский нападающий, играющий сейчас в американской лиге MLS, разместил в своей социальной сети.

Дэвид Бекхэм с ответом тянуть не стал.

«Если Швеция выиграет, я лично свожу тебя в IKEA, в противном случае ты придешь на Wembley в футболке сборной Англии», - поставил свои условия бывший капитан англичан.

Игра сборных Швеции и Англии пройдет сегодня на самарском стадионе. Начало в 17:00.