Букмекеры назвали фаворита матча Россия-Хорватия

Букмекеры отдают предпочтение сборной Хорватии по футболу в сегодняшней игре против российской команды. В среднем, ставки на победу балканских игроков 2.20-2.25. На победу подопечных Станислава Черчесова ставки принимаются с коэффициентом 3.85-4.05 В конторах, где игроки пытаются выиграть делая ставки на исходы спортивных противостояний, отмечаю рост числа клиентов. В среднем на 15-20%

«Во время крупных турниров всегда наблюдается всплеск активности. Правда, после чемпионата мира эта аудитория не возвращается в конторы. Среди них есть те, кто ни разу не делал ставок», - говорят в пресс-службе одного из букмекеров.

Примечательно, что на противостояния топ-команд приходится до 15% всех ставок.