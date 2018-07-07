Выбор Гарри: выдра-оракул предсказала победителя в матче Россия-Хорватия

Выдра-оракул по имени Гарри, из сочинского океанариума, предсказал победу сборной Хорватии в сегодняшнем матче с нашей национальной командой. В бассейн, где обитает выдра, бросили два мяча с изображением флагов стран-участниц матча. Животное, к разочарованию поклонников сборной России, выбрало мяч обозначающий наших оппонентов.

«Мы будем однозначно болеть за Россию. Сначала сомневались, но после таких побед верим в победу наших футболистов», — рассказали в сочинском аквариуме.

Тем более, что один раз Гарри уже сплоховал, не угадал победителя в паре Россия-Испания. Игра за право выхода в полуфинал чемпионата мира уже сегодня. Трансляция со стадиона «Фишт» в 21:00 по московскому времени.