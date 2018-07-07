Левон Оганезов предложил российским футболистам тактику на матч с Хорватией

Заслуженный артист России композитор, пианист Левон Оганезов предположил, что в предстоящем матче четвертьфинала ЧМ-2018 с хорватами российской сборной необходимо выбрать наступательную тактику.

«Хорваты они упертые. В матче с Испанией Черчесов выбрал верную тактику, но в четвертьфинале надо выбрать другую, наступательную. Хорваты – всем командам команда, они как единый организм, с ними будет сложно, конечно, но у нас сейчас воодушевленные футболисты, и они играют хорошо», - заявил Оганезов в интервью «Звезде».

Вместе с тем композитор отметил, что с выходом в четвертьфинал мирового первенства национальной сборной футбол в России начал переживать свое «второе рождение».

«Я всегда верил, что у нас есть футбол, и с этого чемпионата он начнет свое второе рождение. Хоккей хоккеем, но футбол обязательно должен быть. Теперь у нас появились новые герои, и это надо поддерживать: и физически, и морально, и даже материально», - заключил Оганезов.

Напомним, ранее экс-вратарь российской сборной Руслан Нигматулин в эксклюзивном интервью «Звезде» дал свой прогноз на матч Россия-Хорватия. По его мнению, несмотря на то что сборная Хорватии достаточно сильна, победить ее можно, хотя и с минимальным отрывом.

«Сильная сторона сборной Хорватии заключается в том, что там половина команды выступает за ведущие футбольные клубы - "Реал", "Барселона", "Ювентус". Но в футболе побеждают не игроки, а команда. А наша сборная показала хорошую игру. Были моменты, когда ничего не выигрывали, звучали призывы сменить тренера, заменить весь состав сборной. Но перед чемпионатом ребята собрались и своей игрой сделали счастливыми миллионы россиян», - сказал Нигматулин.

По прогнозу бывшего вратаря национальной сборной, россияне могут пропустить один мяч, однако матч все равно закончится со счетом в пользу России – 2:1.

Матч сборных России и Хорватии за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу состоится сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи, начало в 21:00 по московскому времени.