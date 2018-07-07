Урок, который надо выучить: как бразильцы восприняли поражение национальной сборной

Ведущие спортивные издания Бразилии, отойдя от шока поражения, начали анализировать его причину. Напомним: Бразилия в матче за выход в четвертьфинала уступила сборной Бельгии со счетом 1:2. Журналисты уже назвали игру своей сборной «самой неудачной».

В Бразилии очень ждали реванша за разгромное поражение на мундиале 2014 года. Тогда команда просто сдалась сборной Германии, пропустив семь мячей и забив ответно лишь один. На российский мундиаль возлагались большие надежды, на стадион в Казани съехались тысячи болельщиков из Бразилии – но надежды не оправдались.

«Урок, который надо выучить, проще, чем в 2014, но он слишком болезнен, чтобы быть простым», — пишет издание Globo.

Другие газеты отмечают, что поражение похоронило надежды о чемпионском титуле – на ближайшие четыре года. Что тем более обидно для бразильцев, которые впервые после поражения от Германии вновь поверили в свою сборную.

Ранее комментарторы отдавали победу в предстоящем матче с Бельгией именно Бразилии - и как раз учитывали злость от поражения на домашнем мундиале.