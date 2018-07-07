Отдадим все ради победы: сборная России обратилась к болельщикам накануне игры с Хорватией

Сборная России по футболу перед игрой с хорватской командой в 1/4 финала ЧМ-2018 опубликовала адресованное болельщикам обращение, в котором дала обещание сделать «все и даже больше», чтобы продлить свое участие в соревновании.

«Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше!» — говорится в сообщении российских футболистов, опубликованном в официальном Twitter сборной.

Своих болельщиков игроки российской команды назвали «лучшими в мире» и заявили, что их вдохновляет фанатская поддержка.

«Мы вас очень любим и ценим», — признались футболисты, обращаясь к своим поклонникам.

Напомним, сборная России по футболу сыграет против хорватской команды в субботу, 7 июля, в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в 21:00 мск.

В ночь с 7 на 8 июля на нескольких улицах в центре Москвы будет перекрыто движение автомобилей по случаю гуляний футбольных болельщиков.