Вылет Бразилии и полуфинал для Франции: как завершилось 6 июля на ЧМ-2018

В пятницу, 6 июля в России в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 состоялись два футбольных матча между Францией и Уругваем, а также Бразилией и Бельгией.

Встреча между бельгийскими и бразильскими футболистами, которая проходила в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу Бельгии.

В Нижнем Новгороде на одноименном стадионе игра между сборными Уругвая и Франции закончилась со счетом 0:2 в пользу французов.

Таким образом, Франция встретится с Бельгией в полуфинале чемпионата мира по футболу. Игра пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.