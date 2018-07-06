Сборная Бразилии уступила Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу
Прошедший практически на равных матч завершился победой бельгийской сборной.
Фото: Peter Schatz / imago sportfotodienst
В пятницу, 6 июля, в Казани на стадионе «Казань Арена» прошел матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 между национальными сборными Бельгии и Бразилии.
Несмотря на то, что одна из команд считалась фаворитом, матч выдался непростым, и игроки обеих сборных показали равную игру. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу бельгийской сборной.
Первым голом в ворота Бразилии стал автогол от полузащитника Бразилии Фернандиньо, а позже мячом в бразильской сетке отметился уже полузащитник Бельгии Кевин Де Брейне.
Оставить свой след в воротах Бельгии на 76 минуте еще один бразильский полузащитник Ренато Аугусто.