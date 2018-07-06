Антуан Гризманн стал лучшим игроком матча Франция — Уругвай

Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча со сборной Уругвая в 1/4 финала чемпионата мира, который сейчас проходит в России.

В пятницу, 6 июля, французы и уругвайцы встретились на стадионе в Нижнем Новгороде и в ходе матча выявили победителя — на этот раз им стала сборная Франции, выигравшая со счетом 2:0.

Французы первыми из всех команд ЧМ-2018 вышли в полуфинал турнира. Об этом сообщают РИА Новости.