Антуан Гризманн стал лучшим игроком матча Франция — Уругвай
Французы первыми из всех команд ЧМ-2018 вышли в полуфинал турнира.
Фото: Christian Charisius / dpa
Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча со сборной Уругвая в 1/4 финала чемпионата мира, который сейчас проходит в России.
В пятницу, 6 июля, французы и уругвайцы встретились на стадионе в Нижнем Новгороде и в ходе матча выявили победителя — на этот раз им стала сборная Франции, выигравшая со счетом 2:0.
Французы первыми из всех команд ЧМ-2018 вышли в полуфинал турнира. Об этом сообщают РИА Новости.