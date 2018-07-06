Сборная Франции одержала победу над Уругваем в матче 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу

В пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе прошла встреча сборных Уругвая и Франции по футболу. Встреча закончилась со счетом 0:2 в пользу французов.

Французы смогли поразить ворота противника на 40-й и 61-й минутах. Автором первого гола стал Рафаэль Варан, второго - Антуан Гризманн.