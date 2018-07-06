Звезды мирового футбола встретились с Владимиром Путиным

Легенды мирового футбола приехали в Кремль. Сегодня с ними встретился президент Владимир Путин. За столом настоящее созвездие – Марко ван Бастен, Рио Фердинанд, Диего Форлан и другие. Говорили в основном о нынешнем первенстве.

«Когда люди видят вас на трибунах, как вы общаетесь со своими командами, болельщиками — это конечно не только вдохновляет, чтобы самим заниматься футболом, но и создает особую атмосферу праздника и доверия», - отметил президент.

Уругваец Диего Форлан, голландец Марко ван Бастен, англичанин Рио Фердинанд, датчанин Петер Шмейхель, мексиканец Хорхе Кампос, хорват Звонимир Бобан, обладательница кубка УЕФА Александра Скотт, наш олимпийский чемпион Никита Павлович Симонян. И наполовину русский немец Лотар Маттеус. Так чемпион мира 90-го года говорит о себе сам. После вылета действующих чемпионов мира на нашем турнире он тоже болеет за россиян.

«У меня есть русские корни, я был в Москве задолго до чемпионата, у меня русская жена. На протяжение 10-15 лет в России не были довольны национальной сборной, но теперь мы видим другую команду. Это лучший чемпионата мира за последнее время», - отметил бывший футболист.

Вместе с футболистами в Кремль пришел и президент ФИФА Джанни Инфантино. Он отметил, что на чемпионате произошли две важные вещи. Во-первых Россия стала подлинно футбольной страной, после игры с Испанией, и выхода в четвертьфинал, вирус футбола словно распространился по стране. А во-вторых Россию своими глазами смогли увидеть сотни тысяч иностранцев.

«Мы все влюбились в Россию, сюда приехали провели здесь уже три недели, увидели страну, которая делает очень много. Когда человек приезжает сюда и видит людей, которые здесь живут, видит Москву в ее непередаваемой красоте, все цвета, лица, флаги, болельщиков из разных стран, как они празднуют вместе с россиянами, он не может не влюбиться и не увидеть, что Россия делает для этого чемпионата мира», - высказался Инфантино.

Владимир Путин сказал гостям, что уже в ближайшее время будет подготовлен план, как использовать стадионы после турнира. Отдельно президент обратился к хорвату Звонимиру Бобану. Он напомнил ему, как команда его страны в 2007 победила англичан и вывела нас на эпохальный евро-2008, закончившийся бронзовыми медалями. Россия и Хорватия сыграют уже завтра.