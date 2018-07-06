Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Звезды мирового футбола встретились с Владимиром Путиным

Ян Брацкий
18:05 06.07.2018
Владимир Путин, накануне решающего матча сборной России по футболу за право выхода в полуфинал, провел встречу со звездами мирового футбола.
Звезды мирового футбола встретились с Владимиром Путиным
Фото: пресс-служба президента РФ

Легенды мирового футбола приехали в Кремль. Сегодня с ними встретился президент Владимир Путин. За столом настоящее созвездие – Марко ван Бастен, Рио Фердинанд, Диего Форлан и другие. Говорили в основном о нынешнем первенстве.

«Когда люди видят вас на трибунах, как вы общаетесь со своими командами, болельщиками — это конечно не только вдохновляет, чтобы самим заниматься футболом, но и создает особую атмосферу праздника и доверия», - отметил президент.

Уругваец Диего Форлан, голландец Марко ван Бастен, англичанин Рио Фердинанд, датчанин Петер Шмейхель, мексиканец Хорхе Кампос, хорват Звонимир Бобан, обладательница кубка УЕФА Александра Скотт, наш олимпийский чемпион Никита Павлович Симонян. И наполовину русский немец Лотар Маттеус. Так чемпион мира 90-го года говорит о себе сам. После вылета действующих чемпионов мира на нашем турнире он тоже болеет за россиян.

«У меня есть русские корни, я был в Москве задолго до чемпионата, у меня русская жена. На протяжение 10-15 лет в России  не были довольны национальной сборной, но теперь мы видим другую команду. Это лучший чемпионата мира за последнее время», - отметил бывший футболист.

Вместе с футболистами в Кремль пришел и президент ФИФА Джанни Инфантино. Он отметил, что на чемпионате произошли две важные вещи. Во-первых Россия стала подлинно футбольной страной, после игры с Испанией, и выхода в четвертьфинал, вирус футбола словно распространился по стране. А во-вторых Россию своими глазами смогли увидеть сотни тысяч иностранцев.

«Мы все влюбились в Россию, сюда приехали провели здесь уже три недели, увидели страну, которая делает очень много. Когда человек приезжает сюда и видит людей, которые здесь живут, видит Москву в ее непередаваемой красоте, все цвета, лица, флаги, болельщиков из разных стран, как они празднуют вместе с россиянами, он не может не влюбиться и не увидеть, что Россия делает для этого чемпионата мира», - высказался Инфантино.

Владимир Путин сказал гостям, что уже в ближайшее время будет подготовлен план, как использовать стадионы после турнира. Отдельно президент обратился к хорвату Звонимиру Бобану. Он напомнил ему, как команда его страны в 2007 победила англичан и вывела нас на эпохальный евро-2008, закончившийся бронзовыми медалями. Россия и Хорватия сыграют уже завтра.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Россия ввела ответные меры на ввозные пошлины США
Дата06.07.2018, 15:59
Россия ввела ответные меры на ввозные пошлины США
В Кремле оценили возможность придания добровольцам в Сирии официального статуса
Дата06.07.2018, 13:19
В Кремле оценили возможность придания добровольцам в Сирии официального статуса
Сборная России по футболу прилетела в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами
Дата05.07.2018, 20:08
Сборная России по футболу прилетела в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Сложнейшая дозаправка в воздухе: эксклюзивные кадры из воздушного танкера
Дата06.07.2018, 14:00
Сложнейшая дозаправка в воздухе: эксклюзивные кадры из воздушного танкера
«Огненная дуга»: 10 малоизвестных фактов о Курской битве
Дата05.07.2018, 07:46
«Огненная дуга»: 10 малоизвестных фактов о Курской битве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:59 В стране и мире
Видео
Россия ввела ответные меры на ввозные пошлины США
14:22 В стране и мире
Видео
С москвички Екатерины Конновой сняты все обвинения
13:56 В стране и мире
Видео
Спасатели предупредили о новой угрозе для запертых в пещере детей в Таиланде
13:17 В стране и мире
Песков назвал позитивным фактом готовность к встрече президентов России и США
13:12 В стране и мире
Китай обложил пошлинами товары из США
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья
Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья
В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу Видео
В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу
Американец снял на видео «бога», идущего по облакам Видео
Американец снял на видео «бога», идущего по облакам
Лопасти ужаса: вертолет ВСУ едва не задел отдыхавших на мариупольском пляже Видео
Лопасти ужаса: вертолет ВСУ едва не задел отдыхавших на мариупольском пляже
Полицейская собака в Сочи покорила иностранных болельщиков Видео
Полицейская собака в Сочи покорила иностранных болельщиков
Трусы надежды: в Сети высмеяли поступок Роналду в матче Уругвай - Португалия Видео
Трусы надежды: в Сети высмеяли поступок Роналду в матче Уругвай - Португалия
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.