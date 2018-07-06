Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с хорватами

Уже сегодня определится первая пара полуфинала чемпионата мира. В эти минуты за следующий шаг к Кубку борются Уругвай и Франция. И ближе к 23:00 станет понятно, кто будет соперником победителя этого матча в 1/2 - Бразилия или Бельгия.

Российская сборная в данный момент готовится к сочинской битве с хорватами.

По словам главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, футболисты должны настраиваться на игру, потому что она «идет на выбывание». Он подчеркнул, что здесь нет ответных матчей и надо готовиться и играть с первых минут.

«Она должна быть такая, не знаю, конструктивная, что ли. Или аналитическая. А не просто какая-то оскорбительная», - заявил Черчесов.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин звонит ему и поддерживает футболистов.